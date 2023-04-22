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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5

Землетрясение магнитудой 5 произошло у берегов Камчатки, всего зафиксировали три толчка

У берегов Камчатки произошло землетрясение, всего было три подземных толчка, максимальная магнитуда 5, сообщается в телеграм-канале регионального филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Толчок магнитудой 5 зафиксировали в 69 км от Петропавловска-Камчатского в 3:22 по местному времени (21 апреля 18:30 мск). Второй толчок  магнитудой 4,3 был в 5:13 (21 апреля 20:13 мск), третий — магнитудой 4,2 в 10:07 (22 апреля 1:07 мск), следует из данных на сайте филиала Геофизической службы.

В пресс-службе регионального управления МЧС, комментируя последний толчок, заявили, что в населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось. «Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», — добавили там.

18 апреля у на Камчатке у восточного побережья произошло еще одно землетрясение, его магнитуда была 6,3. В региональном филиале Единой геофизической службы сообщили, что очаг залегал на глубине 106 км в 135 км от села Мильково. В МЧС заявили, что очаг находился на глубине 116 км, а эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива в 144 км от Петропавловск-Камчатского городского округа. На этой территории подземные толчки ощущались на уровне 3–4 баллов. Пострадавших и разрушений не было.

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