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В Центральной Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (ESMC).

Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км. Он находился в 68 км к северо-западу от города Османие и в 19 км к северу от города Козан. Жители почувствовали толчки в 5:44 25 июля.

После этого последовало еще 16 толчков магнитудой, не превышающей 3,8, следует из данных ESMC. Наиболее сильный толчок, магнитудой 4,6, произошел в 7:57. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км и находился в 52 км от Османие и в 21 км от Козана.

В начале февраля в Турции произошло крупнейшее и самое разрушительное в истории страны землетрясение, магнитудой 7,7. В результате погибли более 48 тыс. человек, еще 115 тыс. человек пострадали. Властям предстоит восстановить 650 тыс. домов.

Помимо этого сейсмологи ожидают, что в Стамбуле и в регионе Мраморного моря до 2030 года с высокой вероятностью может случиться землетрясение магнитудой выше 7.