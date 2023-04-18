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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке у восточного побережья, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Очаг залегал на глубине 106 км в 135 км от села Мильково. По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, очаг находился на глубине 116 км, а эпицентр землетрясения находился в акватории Кроноцкого залива в 144 км от Петропавловск-Камчатского городского округа. На этой территории подземные толчки ощущались на уровне 3-4 баллов.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет, а угроза цунами не объявлялась.

3 апреля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Как сообщил директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров, землетрясение произошло приблизительно в 64 км от города, глубина очага составила около 100 км. По его словам, толчки были поверхностными, поэтому жители их «так хорошо почувствовали». В магазинах с полок упали товары, в домах раскачивалась мебель.

8 марта у берегов острова за три часа произошли три землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 4,4 ощущалось в 4:00. В 6:00 за ним последовало второе, магнитудой 6,1. Затем отмечались толчки магнитудой 3,8 и 4,1.

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Теги
Камчатка землетрясение Петропавловск-Камчатский
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