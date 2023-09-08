Галкину разрешили провести концерты в Казахстане после его слов о запрете

Власти Казахстана одобрили проведение концертов шоумена Максима Галкина (включен в реестр иностранных агентов). Об этом сообщил директор Международного концертного агентства «Eurostar entertainment» Алексей Пучков, передает BaigeNews.kz.

По словам Пучкова, 8 октября пройдет концерт в Центральном концертном зале «Казахстан» в Астане, 9 октября — во Дворце республики в Алма-Ате.

О проблемах с организацией концертов Галкина в Казахстане стало известно еще в июне. В конце августа шоумен заявил, что власти Казахстана ввели «фактически негласный запрет» на его выступления. По его словам, «на государственном уровне» было препятствование его концертам в Алма-Ате и Астане. «Было поначалу все прекрасно, начались продаваться билеты, и все замечательно, а потом пошло-поехало: какие-то выдуманные причины, препоны, кулуарные запреты», — заявил он. После этого власти Астаны пообещали рассмотреть повторное обращение организаторов на проведение концерта.

Минюст включил Галкина в список физлиц-иноагентов в сентябре 2022 года. Как заявили в ведомстве, шоумен получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». До этого Галкин неоднократно выступал против военной операции на Украине, а позже начал давать концерты, средства с которых направлялись на помощь украинским беженцам.