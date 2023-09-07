В Ереване не увидели оснований считать напряженными отношения с Россией

Паруйр Ованнисян (Фото: mfa.am)

Армяно-российские отношения не следует расценивать как напряженные, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян. Его слова приводит Общественное радио Армении.

«C Россией отношения рабочие. Как всегда бывает со всеми партнерами, есть разногласия, ведутся обсуждения, что не означает, что это можно трактовать как напряженность. С российской стороной ведутся работы по всем вопросам», — сказал он.

Ованнисян также подчеркнул, что вопроса о выходе из ОДКБ в повестке армянских властей нет.

ОДКБ была создана в 1992 году. Кроме Армении в нее входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.



Устав ОДКБ предполагает совместные действия в случае угрозы безопасности, в том числе коллективную оборону. После столкновений между азербайджанской и армянской армиями в сентябре 2022 года Ереван обратился за помощью к ОДКБ, но организация выступила против решения проблемы силовым путем. В мае 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключал, что страна может покинуть ОДКБ.

Накануне Минобороны Армении сообщило, что в стране с 11 по 20 сентября пройдут совместные с США учения Eagle Partner 2023. В рамках учений будут отработаны «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач».

При этом в начале года Армения отказалась принять на своей территории запланированные учения с ОДКБ «Нерушимое братство — 2023», а в августе решила не участвовать в совместных учениях ОДКБ в Белоруссии по ликвидации аварии на ядерном объекте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что проведение военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе.