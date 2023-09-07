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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорты Москвы заработали в штатном режиме после уничтожения дрона

Росавиация: аэропорты Москвы заработали в штатном режиме
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Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Аэропорты Москвы работают штатно после ограничений, введенных ранним утром из соображений безопасности. Об этом РБК сообщили в Росавиации.

Ограничение на прием и вылет самолетов вводились в аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово. На запасной аэродром ушло одно воздушное судно.

«В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сказали в пресс-службе Росавиации.

В ночь на 7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили в Раменском городском округе беспилотник, который пытался атаковать город. По словам главы города, никто не пострадал, разрушений на месте падения обломков также не было. Позже в Минобороны уточнили, что дрон уничтожили около 3:00 мск.

Корреспондент РБК сообщал, что дрон рухнул неподалеку от дома № 17 по улице Десантной. Поблизости перекрыли движение.

В ночь на 7 сентября об уничтожении беспилотников также сообщили губернаторы Ростовской и Брянской областей Василий Голубев и Александр Богомаз. Над Брянском и районом сбили несколько дронов, в результате падения обломков второго аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей.

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В Ростовской области сбили два дрона. Один упал в западной части Ростова, второй — в центре, в районе дома № 42 на улице Пушкинской. Повреждения получили несколько автомобилей, фасады и окна трех зданий. Пострадал один человек (у него резаные раны ног), от госпитализации он отказался.

Недалеко от улицы Пушкинской, 42 в Ростове находится штаб Южного военного округа, он расположен по адресу: Буденновский проспект, 43.

Теги
Росавиация Домодедово Внуково Жуковский запрет на полеты ограничения Москва
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