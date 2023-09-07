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Роскомнадзор заблокировал сайт приложения для ЛГБТ-знакомств Hornet

Роскомнадзор заблокировал сайт приложения для ЛГБТ-знакомств Hornet

Роскомнадзор заблокировал сайт приложения для ЛГБТ-знакомств Hornet, следует из данных Единого реестра запрещенных сайтов.

Доступ к сайту, согласно данным реестра, был ограничен 21 августа по решению Росмолодежи.

Сайт приложения не открывается на территории России, однако при использовании VPN начинает работать, убедился корреспондент РБК. Само приложение работает на мобильных устройствах на базе Android и iOS без использования VPN.

В начале декабря 2022 года в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди людей любого возраста (ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних). Речь идет о соцсетях, СМИ, кино, рекламе, видеоиграх.

Под пропагандой подразумевается «использование определенных средств воздействия, популяризации, навязывания информации в целях формирования определенных положительных искаженных взглядов на деструктивное явление», поясняли в Роскомнадзоре. За нарушение запрета предусмотрен штраф до 400 тыс. руб. для физических лиц и до 5 млн руб. для юридических.

В сентябре Роскомнадзор начал блокировать сайты за размещение материалов на тему ЛГБТ. С начала месяца регулятор направил 45 уведомлений с требованием удалить подобный контент. С 22 ресурсов материалы были удалены, еще 23 были заблокированы за неисполнение требований, сообщили РБК в ведомстве. На удаление ЛГБТ-контента у ресурсов есть сутки с момента получения соответствующего уведомления.

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Теги
блокировка сайтов Роскомнадзор Росмолодежь ЛГБТ

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

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