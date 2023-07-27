Twitter после ребрендинга заблокировали в Индонезии из-за сайта с порно

В Индонезии временно заблокировали Twitter, который после ребрендинга стал называться «X» и использовать новый домен — X.com, так как ранее этот домен направлял на сайт с порно и азартными играми, сообщает Al Jazeera.

Министерство связи и информатики Индонезии объяснило, что доступ к сайту был ограничен, поскольку указанный домен ранее использовался сайтами, которые не соблюдали законы страны о запрете на публикацию «негативного» контента, такого как порнография и азартные игры.

Twitter 24 июля изменила логотип — место синей птички заняла белая буква X на черном фоне. Маск в тот день опубликовал фотографию штаб-квартиры компании: на здание проецировали букву X. По его словам, переименование и смена логотипа связаны с созданием приложения «для всего». «Название Twitter в этом контексте не имеет смысла, поэтому мы должны попрощаться с птичкой», — написал Маск.

Бизнесмен также сообщил, что твиты теперь будут называться «иксами», а концепцию ретвитов переосмыслят.

Эксперты предупредили, что компания X может столкнуться с юридическими сложностями, так как на нее могут подать в суд Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) или Microsoft, которые уже имеют права на подобный товарный знак.