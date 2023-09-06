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Кулеба рассказал Блинкену о похмельных завтраках в «Макдоналдс»

Кулеба рассказал Блинкену о похмельных завтраках в «Макдоналдс»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену, как «похмелялся» в «Макдоналдсе», когда был студентом. Видеозапись разговора политиков опубликовал в X (ранее — Twitter) PR-директор канала C-SPAN Говард Мортман.

На кадрах видно, как Блинкен и Кулеба сидят за столиком в ресторане фаст-фуда, и перед ними стоит поднос с заказом. Кулеба, беседуя с Блинкеном, ест жареный пирожок со сладкой начинкой, а госсекретарь — картофель фри.

Политики посетили заведение во время визита Блинкена в Киев, пишет Washington Examiner. Кулеба рассказал Блинкену, что его «лучшим похмельем» был поход в «Макдональдс». Госсекретарь в ответ допустил, что такое происходило с министром «крайне редко».

«Я ходил в «Макдональдс», покупал там двойной чизбургер и большую колу, и это был мой похмельный завтрак», — продолжил Кулеба. Блинкен в ответ сказал, что никогда так не делал.

Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев 6 сентября. По данным The Washington Examiner, он пробудет в украинской столице два дня. Ожидалось, что в ходе визита Блинкен объявит о «новом финансировании Украины со стороны США на сумму более $1 млрд», писал телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США. Вашингтон объявил об этом в первый день поездки Блинкена.

При этом официальный представитель ведомства Мэтью Миллер заявлял, что госсекретарь должен встретиться с высокопоставленными украинскими чиновниками и «продемонстрировать непоколебимую приверженность США суверенитету, территориальной целостности и демократии Украины».

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«Макдоналдс» временно приостановил работу на Украине 24 февраля 2022 года, в день начала российской спецоперации. Спустя шесть месяцев сеть возобновила работу в стране. «Макдоналдс» ушла и с российского рынка — в России ее рестораны выкупила сеть «Вкусно — и точка».

Теги
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