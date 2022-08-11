Кулеба объявил о возобновлении работы «Макдоналдса» на Украине

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Американская сеть фастфуда «Макдоналдс» в ближайшее время возобновит работу на Украине, заявил глава МИДа страны Дмитрий Кулеба в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими и запрещены в России).

«Мы вели долгие переговоры и убедили «Макдоналдс» возобновить работу на Украине. Благодарен руководству компании за принятие решения», — написал министр.

Он пояснил, что первыми работу возобновят рестораны в Киеве, затем они начнут открываться на западе Украины. Подготовка к открытию займет некоторое время, предупредил политик.

Кулеба назвал возобновление работы «Макдоналдса» частью восстановления Украины и сигналом для международного бизнеса. Он обратил внимание, что оно поможет восстановить рабочие места и наладить поступление налогов в бюджет.

«Макдоналдс» временно приостановил работу на Украине 24 февраля, в день начала российской спецоперации. Представители сети сообщили, что сотрудники ресторанов останутся дома в целях безопасности.

Компания также ушла с российского рынка, осудив спецоперацию, ее место заняли заведения российского бренда «Вкусно — и точка», которые открылись на месте прежних кафе. Российский бизнес корпорации выкупила компания «ГиД» франчайзи «Макдоналдса» Александра Говора, который развивал сеть в Сибири. Первый ресторан открылся 12 июня в Москве на Пушкинской площади — там же, где в 1990 году начал работу первый в России ресторан сети.