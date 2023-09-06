Гладков сообщил об обстреле поселка в Белгородской области

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В Белгородской области под обстрел попал поселок Уразово, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа», — написал губернатор. Пострадавших нет.

При обстреле повреждено одно частное домовладение. На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Это второй обстрел региона за сутки. Утром украинские военные обстреляли окраину села Вязовое. О пострадавших не сообщалось, однако была повреждена линия электропередачи.

В последний раз поселок Уразово подвергся обстрелу 3 сентября. Тогда были повреждены четыре домовладения и один легковой автомобиль. Во время обстрела поселка со стороны ВСУ ракетными боеприпасами 2 сентября погиб мужчина, еще двое получили ранения — их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Гладков также сообщил о повреждении 20 домов.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны украинских военных. В регионе введен повышенный (желтый) уровень террористической опасности.

После начала военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах территорий и атаках дронов. По подсчетам РБК, чаще всего сообщения о беспилотниках поступают из Белгородской области.

