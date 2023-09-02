Мужчина погиб при обстреле поселка в Белгородской области

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Украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня поселок Уразово Белгородской области. Один человек погиб, еще двое пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб», — написал Гладков. Мужчина и женщина получили осколочные ранения, их доставили в больницу. Врачи оценивают состояние раненых как тяжелое.

Ракетные боеприпасы повредили 20 домов. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее Гладков сообщал об обстреле села Долгое. Украинские военнослужащие сбросили с БПЛА взрывные устройства, написал он. Данных о пострадавших не было, повреждены инфраструктурный объект связи, легковой автомобиль и фасад жилого дома, в нем также выбило стекла взрывной волной.

После начала военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах территорий и атаках дронах. Как посчитал РБК, чаще всего сообщения о беспилотниках поступают из Белгородской области.

Сегодня в регионе сбили три украинских дрона. Утром российские военные перехватили два беспилотника, около 12:45 Минобороны отчиталось об уничтожении третьего. Во всех случаях о пострадавших не сообщалось.