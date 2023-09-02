Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Долгое в Белгородской области
В Белгородской области под обстрел дважды попало село Долгое, никто из местных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Противник дважды атаковал село взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА», — написал Гладков. Он уточнил, что пострадавших нет.
Поврежден инфраструктурный объект связи, легковой автомобиль и фасад жилого дома, в нем также выбило стекла взрывной волной, добавил губернатор.
На месте работают аварийные бригады и оперативные службы.
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