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Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Долгое в Белгородской области
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Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Белгородской области под обстрел дважды попало село Долгое, никто из местных жителей не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Противник дважды атаковал село взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА», — написал Гладков. Он уточнил, что пострадавших нет.

Поврежден инфраструктурный объект связи, легковой автомобиль и фасад жилого дома, в нем также выбило стекла взрывной волной, добавил губернатор.

На месте работают аварийные бригады и оперативные службы.

Материал дополняется.

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обстрел Вячеслав Гладков Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года