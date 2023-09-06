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Власти попробуют договориться об установке RuStore на гаджеты «на заводе»

Минцифры планирует договориться о предустановке RuStore на смартфоны
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Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Минцифры планирует договориться с производителями смартфонов о предустановке магазина приложений RuStore на телефоны, ввозимые в Россию, еще на стадии их комплектования на заводах, заявил глава министерства Максут Шадаев.

«Мы надеемся, что мы договоримся с производителями устройств, с вендорами, чтобы это на заводе сразу предустанавливалось», — сказал он (цитата по ТАСС).

Шадаев отметил, что путь «с вскрыванием устройств, коробок» в магазинах для установки может привести к тому, что у устройства пропадет гарантия.

Министр считает, что есть шанс договориться об предустановке с Samsung. «Мы предлагаем им сейчас обеспечить при активации устройства предлагать или автоматически предустанавливать эти приложения. Если пользователь выбрал русский язык и Россию, то это должно быть так же, как на айфонах», — сказал Шадаев.

RuStore разработала VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Его запустили в прошлом году, после того как зарубежные магазины приложений — App Store для iOS и Google Play для Android — стали удалять российские программы в связи с санкциями. RuStore позволяет скачивать приложения только на Android-устройства.

С 1 января магазин приложений вошел в перечень программ, обязательных к предустановке на продающиеся в России телефоны. В марте Минцифры разработало проект постановления правительства, описывающий правила его предустановки: по разработанным правилам, RuStore должен быть интегрирован с системой в той же степени, что и штатные магазины приложений — вплоть до экрана регистрации в RuStore при первом включении устройства.

Предустановка единого магазина приложений RuStore будет обязательна на продаваемые в России гаджеты, даже в случае запрета со стороны правообладателей операционных систем (ОС) или аффилированных структур, сообщали РБК в пресс-службе правительства России. 

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Представитель Роспотребнадзора сообщал РБК, что ответственность за продажу устройств без обязательного к предустановке единого магазина приложений RuStore будут нести как их изготовители, так и продавцы, допустившие такие товары к продаже. В качестве контрольных мер ведомство, по его словам, намерено «проводить профилактику» — выдавать предостережения или вводить наблюдение, проводить выездные обследования.

Один из источников РБК на рынке электроники рассказал, что в случае невыполнения вероятным сценарием могут стать предупреждение, штраф, а затем запрет продажи устройств без предустановленного должным образом RuStore.  

Теги
Минцифры смартфоны RuStore Максут Шадаев

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

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