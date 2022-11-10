RuStore включили в обязательный список для предустановки на гаджетах

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Российский магазин онлайн-приложений RuStore вошел в перечень программ, которые обязательно должны быть предустановлены на электронных устройствах, которые продаются в России, сообщается на сайте правительства.

«Это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений», — поясняется в сообщении.

Решение вступит в силу с 1 марта 2023 года. RuStore будут устанавливать вместо другой программы, ранее входившей в перечень, — App List. «Причина замены в том, что функционал RuStore дублирует и расширяет возможности App List», — уточнили в правительстве.

В общей сложности в список приложений для обязательной предустановки теперь входит 15 программ, говорится в сообщении.

В перечень предустанавливаемых приложений, утвержденный 13 августа этого года, входят «Яндекс» и его продукты — браузер, карты, диск; картографический сервис «2ГИС», почта Mail.ru, голосовой помощник «Маруся», мессенджер ICQ, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги» и другие программы.

RuStore разработала компания VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры. Его запустили в этом году после того, как зарубежные магазины приложений — App Store для iOS и Google Play для Android — стали удалять российские приложения в связи с попаданием тех или иных компаний под санкции. RuStore позволяет скачивать приложения только на Android-устройства.

В этом году электронные устройства вошли в перечень товаров, которые могут ввозить в Россию по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателя. В этой связи правительство в апреле предложило отменить штраф для продавцов техники, где не предустановлено российское программное обеспечение.