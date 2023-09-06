Лавров обсудил с главой МИД Индии зависшие рупии российских экспортеров

Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил на встрече с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром тему «зависших» рупий на счетах у российских экспортеров. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Сегодня эта тема затрагивалась в ходе переговоров. Наши индийские друзья знают о проблеме и прилагают усилия, чтобы ее решить к взаимному удовлетворению», — сказал Руденко.

Переговоры Лаврова и Джайшанкара прошли в Джакарте на полях Восточноазиатского саммита.

О том, что Россия накопила «миллиарды рупий на счетах в индийских банках», говорил весной сам Лавров. Он отмечал, что обсуждается вопрос о переводе этих средств в другую валюту. Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью RTVI называл среди других обсуждаемых решений закупки на рупии товаров или их инвестирование в индийскую экономику.

В июне о накоплениях на банковских счетах российских компаний в Индии до $1 млрд в рупиях сообщал Bloomberg. По данным агентства, эти средства практически невозможно потратить из-за валютных ограничений.

В конце августа экономист, экс-глава банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов в колонке для РБК написал, что зависшие в Индии рупии стали одной из «неочевидных» причин ослабления рубля.

Накануне в ЦБ заявили, что остатки в рупиях на счетах у российских экспортеров постепенно снижаются. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин объяснил, что на курс рубля же влияет повышенный объем импорта.