Россия обсуждает перевод в другую валюту имеющихся у нее рупий

Россия накопила «миллиарды рупий на счетах в индийских банках», пока обсуждается вопрос о переводе их в другую валюту, заявил глава МИДа. Reuters сообщил о приостановлении переговоров о расчетах в рупиях

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Россия обсуждает вопрос о переводе в другую валюту принадлежащих ей индийских рупий, заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Министра спросили о приостановлении переговоров о торговле в индийской валюте, о чем, в частности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Это проблема. Мы накопили миллиарды рупий на счетах в индийских банках. Нам нужно использовать эти деньги. Но на данный момент эти рупии должны быть переведены в другую валюту. Вопрос обсуждается», — сказал Лавров по итогам Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС) в Панаджи (штат Гоа).

Накануне Reuters сообщил, что Индия и Россия приостановили работу над механизмом расчетов в рупиях. Один из источников агентства в индийском правительстве объяснил такой шаг нежеланием Москвы, чтобы у нее скопилось более 40 млрд рупий, не полностью конвертируемой валюты. По словам другого собеседника, Россия хотела бы рассчитываться в юанях или других валютах. Третий сказал, что механизм «просто не работает»: «Индия попробовала все, что могла, чтобы это было эффективно, но ничего не помогло».

Сейчас Москва и Нью-Дели подыскивают альтернативу, сообщает агентство.

Пока расчеты между двумя странами ведутся в основном в долларах, часть в дирхамах ОАЭ. Один из источников Reuters сообщил, что третьи страны в схеме тоже задействованы, в том числе Китай.