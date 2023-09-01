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Высылки дипломатов ,  
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МИД осудил требование Дании сократить число российских дипломатов

МИД: требование Дании сократить число российских дипломатов является враждебным актом
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Высылки дипломатов
Фото: Посольство Российской Федерации в Королевстве Дания
Фото: Посольство Российской Федерации в Королевстве Дания

Требование датских властей о сокращении числа сотрудников российского посольства до пяти человек является проявлением враждебной позиции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в посольстве России в Копенгагене, с 15 до пяти человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны», — заявила Захарова.

Представитель МИДа также пообещала, что будут сделаны «необходимые выводы».

Ранее МИД Дании уведомил российского посла Владимира Барбина о необходимости сокращения штата посольства в Копенгагене до количества сотрудников датской дипмиссии в Москве. Таким образом, в российской дипмиссии должны остаться пять дипломатов и 20 административно-технических сотрудников. Требование должно быть выполнено до 29 сентября, сообщили в министерстве.

Теги
Персоны
Дания МИД дипломаты Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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