МИД осудил требование Дании сократить число российских дипломатов

Фото: Посольство Российской Федерации в Королевстве Дания

Требование датских властей о сокращении числа сотрудников российского посольства до пяти человек является проявлением враждебной позиции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Расцениваем требование датских властей о сокращении числа дипломатических сотрудников, работающих в посольстве России в Копенгагене, с 15 до пяти человек как очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны», — заявила Захарова.

Представитель МИДа также пообещала, что будут сделаны «необходимые выводы».

Ранее МИД Дании уведомил российского посла Владимира Барбина о необходимости сокращения штата посольства в Копенгагене до количества сотрудников датской дипмиссии в Москве. Таким образом, в российской дипмиссии должны остаться пять дипломатов и 20 административно-технических сотрудников. Требование должно быть выполнено до 29 сентября, сообщили в министерстве.