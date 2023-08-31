Как смена министра обороны Британии скажется на поддержке Украины

Новый глава ведомства был вовлечен в модернизацию украинской инфраструктуры еще на начальных этапах конфликта — поэтому, считают эксперты, кардинальные перемены в британско-украинских отношениях маловероятны

Грант Шаппс (Фото: Carl Court / Getty Images)

Почему Уоллес ушел в отставку

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес покинул свой пост, сообщило британское правительство 31 августа. Было опубликовано письмо Уоллеса об отставке, адресованное премьер-министру Риши Сунаку. В нем 53-летний политик подвел итоги своей девятилетней работы в правительстве и выразил уверенность, что британское Минобороны находится на пути трансформации в «структуру мирового класса», подчеркнув, что нельзя возвращаться к временам, когда расходы на оборону рассматривались как необязательные. По оценке Уоллеса, в следующее десятилетие мир станет еще менее безопасным и стабильным, а потому в вооруженные силы необходимо вкладываться.

«С тех пор как я пошел в армию, я посвятил себя служению своей стране. Однако эта преданность дорого обходится мне и моей семье, — ближе к концу письма объяснил Уоллес причину своего ухода. — После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения покинуть свой пост. Я получил свое место в 2005 году (год избрания Уоллеса в британский парламент. — РБК), и после стольких лет для меня пришло время вложиться в те части жизни, которыми я пренебрегал, и исследовать новые возможности».

Сунак в ответном письме поблагодарил Уоллеса за службу и отметил, что его «стратегическое видение и ясность бесценны» для Великобритании и безопасности Европейского континента. «Вы увидели раньше остальных, какими были реальные намерения [президента России] Владимира Путина в Украине. Ваша решимость предоставить Киеву оружие до нападения русских оказала материальное влияние на способность украинцев расстроить вторжение», — подчеркнул премьер-министр. Он также написал, что понимает решение Уоллеса, и подытожил: «Вы покидаете службу с моей благодарностью и уважением».

О своих планах Бен Уоллес уведомил премьер-министра еще в июне 2023 года. В июле после сообщений в СМИ он подтвердил информацию газете The Times: «Я не буду баллотироваться в следующий раз. Я пришел в политику в шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года. Я провел более семи лет с тремя телефонами у своей кровати», — пояснил министр.

Уоллес, начинавший карьеру как профессиональный военный и покинувший армию в звании капитана, был одним из самых популярных консервативных политиков Британии. После ухода Бориса Джонсона с Даунинг-стрит в июле 2022 года во главе кабинета британцы хотели бы видеть именно министра обороны. Однако Уоллес свою кандидатуру выдвигать не стал: он планировал стать генеральным секретарем НАТО после ухода Йенса Столтенберга (в связи с конфликтом на Украине его мандат продлевали несколько раз, последний — до октября 2024 года). В Лондоне рассчитывали на поддержку Вашингтона, однако, по сообщениям СМИ, президент США Джо Байден в итоге отдал предпочтение нынешней главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Это была пощечина Британии как государству, Сунаку как премьер-министру и Уоллесу как человеку, — считает глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — Что до премьерства, то правительство Уоллес уже не возглавит, поскольку на всеобщих выборах в парламент 2024 года правящей Консервативной партии прочат сокрушительное поражение». По подсчетам ресурса Electoral Calculus, обнародованным в конце июля, разрыв между консерваторами и лейбористами составит около 20%; в итоге лейбористы могут получить в палате общин 435 мест, а консерваторы — лишь 136.

Какую позицию Уоллес занимал в отношении Украины

В феврале 2022 года, за две недели до ввода российских войск на Украину, Бен Уоллес приезжал с визитом в Москву. Здесь он провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, и их результаты выглядели обнадеживающе: министры, в частности, говорили о том, чтобы восстановить российско-британское взаимодействие по военной линии. На итоговой пресс-конференции, которую Уоллес дал в британском посольстве, он заявил, что «это была конструктивная и откровенная дискуссия», в которой «не было ни слепых, ни глухих», и заверил присутствующих, что Лондон хочет «прочных отношений с российским народом, с российской экономикой».

Шойгу, в свою очередь, заявил, что Лондон может внести свой вклад в деэскалацию, перестав «напичкивать» Украину оружием, но спросил, зачем Британия направила туда свой спецназ. Уоллес, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что речь идет о небольшой группе инструкторов и партии оружия. В то время Лондон, как и Вашингтон, уже предупреждал, что Москва планирует вторжение на украинскую территорию, и начал предоставлять Киеву вооружения. По словам Уоллеса, речь шла только об «оборонительном, тактическом» оружии с малым радиусом действия, которое не угрожает другому государству, если только оно «не решит начать вторжение».

«Он [Сергей Шойгу] очень опытный министр, как и глава Генерального штаба ВС РФ [Валерий Герасимов], и когда они говорят мне, что они не будут вторгаться на Украину, мы относимся к этому серьезно, но мы также будем смотреть на действия, которые будут сопровождать эти [слова]», — отозвался Уоллес в феврале 2022 года о своих российских коллегах.

С началом полномасштабных боевых действий на Украине его риторика кардинально изменилась. 9 мая 2022 года, в день, когда в Москве проходил Парад Победы, Уоллес, выступая в Национальном музее армии в Лондоне, заявил, что «своим вторжением в Украину Путин и его внутренний круг генералов отражают как в зеркале фашизм и тиранию 77-летней давности, повторяя ошибки тоталитарных режимов прошлого века» (цитата по Reuters).

По информации британского парламента, Соединенное Королевство — второй по объему помощи донор Украины после США, которые с начала администрации Байдена предоставили ей поддержку на общую сумму $43,7 млрд. Общая сумма военных обязательств Лондона насчитывает £4,6 млрд (около $5,8 млрд), £2,3 млрд из которых (около $2,9 млрд) были выделены в 2022 году. При поддержке союзников Британия также ведет обучение 30 тыс. украинских военных. В числе недавно взятых обязательств — передача высокоточных ракет большой дальности и тренинг украинских пилотов.

Реакция Москвы на отставку Уоллеса была соответствующей. «Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном. Агент 006 бесславно покинул поле боя», — написала в своем телеграм-канале представитель российского МИДа Мария Захарова.

Как перестановка может повлиять на поддержку Украины

31 августа также было объявлено, что Минобороны Британии возглавит Грант Шэппс, прежде министр энергобезопасности и углеродной нейтральности. На этой должности он полгода. Однако Шэппс уже второй раз оказался в составе кабинета консерваторов: впервые он получил портфель в 2010 году, став младшим министром по обеспечению жильем и местному самоуправлению в правительстве Дэвида Кэмерона.

Politico называет его одним из величайших «выживших» деятелей Консервативной партии: на высокие должности его приглашали четыре из пяти последних премьер-министров. «Еще в бытность бизнесменом и по ходу своей нынешней политической карьеры он отличался умением обходить скандалы и правильно оценивать возникающие тренды, — пишет издание. — <…> Шэппс гордится своими политическими инстинктами. Он получил прозвище Табличный Убийца, поскольку имеет привычку отслеживать в рядах консерваторов зарождающиеся восстания».

Это назначение могло показаться неожиданным, отмечает Politico, однако Шэппс был глубоко вовлечен в поддержку Украины еще на ранних этапах конфликта: будучи министром транспорта (с июля 2019-го по октябрь 2022 года), он участвовал в модернизации украинской инфраструктуры и был в числе обсуждавших восстановление страны, а в рамках британской программы «Жилье для Украины» он принял семью украинских беженцев. В бытность же министром энергетики Шэппс продвигал инициативы Сунака по диверсификации поставок энергоносителей, чтобы снизить зависимость от России.

Замена Уоллеса на Шэппса для Министерства обороны имеет принципиальное значение, считает эксперт по британской политике, автор телеграм-канала Westminster Василий Егоров. «Уоллес был человеком системы, прошел армию и внутреннюю кухню знал. Он боролся за интересы министерства, и его уход во многом связан еще и с тем, что ему не удалось убедить ни Казначейство, ни премьер-министра в том, что армии нужны дополнительные ассигнования», — отметил в беседе с РБК эксперт. Шэппс же абсолютно лоялен Сунаку и потому «будет делать все, что нужно, особо не воюя за интересы министерства». «Генералы будут недовольны, зато будет доволен премьер, которому не нужны противоречия в правительстве, тем более в преддверии выборов», — пояснил Егоров.

«Сунак собирался проводить перестановки в правительстве ближе к выборам. Шэппс не военный, но его характеризуют как очень хорошего коммуникатора, — отмечает Елена Ананьева. — В британской поддержке Украине ничего не изменится — политика консервативного правительства определена». Если в 2024 году к власти придут лейбористы, что, вероятно, и произойдет, отмечает эксперт, они будут проводить в отношении Украины ту же самую политику.

С утверждением, что генеральная линия в отношении Украины не изменится, согласен и Егоров. «Риши Сунак менее вовлечен в украинскую тематику, чем тот же Борис Джонсон, который даже после отставки продолжает ездить в Вашингтон, писать колонки на этот счет и быть неформальным лоббистом Киева. Но необходимость поддерживать Украину никуда не делась», — сказал эксперт, обратив внимание на то, что при Сунаке Киев, в частности, получил от Лондона дальнобойные ракеты. Другое дело, отмечает Егоров, что сейчас передача Украине новых танков и ракет будет проблематична, поскольку значительная их часть была передана при Уоллесе. «Но какие-то жесты еще будут», — полагает эксперт.