Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
Глава Чада показал первое фото президента Нигера с момента его смещения Политика, 03:40
Минобороны вновь сообщило об «опасном» моменте с дроном США в Сирии Политика, 03:30
Львова-Белова предложила создать службу против подросткового суицида Общество, 03:08
Британия утилизировала более 40 танков Challenger вместо передачи Украине Политика, 02:40
В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера из Сочи Политика, 02:37
Как чистая прибыль банков в России резко упала, а потом побила рекорд Финансы, 02:00
При взрыве на съезде партии в Пакистане погибли не менее 40 человек Общество, 01:58
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Венгрия и Словакия поспорили о сроках завершения конфликта на Украине Политика, 01:32
Аркадий Бабченко забросал яйцами посольство России в Эстонии Политика, 01:27
Белгородского бизнесмена не выпустили под залог в 1,5 млрд рублей Бизнес, 01:00
В Крыму предостерегли Запад и Украину от попыток захвата полуострова Политика, 00:51
Один человек погиб и 19 пострадали при стрельбе в Индиане Общество, 00:17
Украинские власти сообщили об ударах по Харькову Политика, 00:16
Военная операция на Украине ,  
0 

Британия утилизировала более 40 танков Challenger вместо передачи Украине

The Times: Британия утилизировала 43 танка Challenger 2, которые можно было отдать Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Британия утилизировала 43 танка Challenger 2, а еще 75 машин, которые могли бы быть переданы Украине, отправила на долгосрочное хранение, пишет The Times. Лондон в то же время работает над модернизацией оставшихся танков

Власти Великобритании утилизировали 43 танка Challenger 2, сочтя, что они не подлежат «какому-либо экономическому восстановлению», сообщает The Times, ссылаясь на данные, полученные в рамках Свободы раскрытия информации.

Утилизация прошла в период с 2010 по 2014 год, затраты британского Минобороны составили £4,3 млн. Газета отмечает, что британское правительство планирует сократить численность армии до 73 тыс. человек, что является наименьшим показателем со времен войны с Наполеоном.

Первоначально Лондон закупил 386 Challenger 2 в середине 1990-х годов, 40 из них были утилизированы до 2010 года. Теперь Минобороны Британии планирует сократить их число до 148, при этом танки будут модернизированы до стандарта Challenger 3.

Еще 75 машин, которые, по словам председателя специального комитета по обороне Тобиаса Эллвуда, должны быть отправлены Украине, были помещены на долгосрочное хранение. Эллвуд отметил, что реальное число исправных танков на вооружении Великобритании может ограничиваться одним полком в 44 машины.

Как сказал военный аналитик, командовавший Challenger 2, Джастин Крамп, многие из утилизированных машин были наименее используемыми и на момент принятия решения об утилизации долгое время находились на хранении. По его словам, одной из причин этого решения стало то, что хранение танков в Великобритании является дорогостоящим, а на тот момент считалось, что крупномасштабные сухопутные конфликты в Европе ушли в прошлое.

Представитель британского Минобороны заявил, что передача Украине вооружения, находящегося на долгосрочном хранении, «не так эффективно помогает» Киеву. Он подчеркнул, что конфликт на Украине усилил важность поддержания боевой техники в надлежащей готовности. «Challenger 3 станет самым смертоносным, защищенным и подключенным танком в Европе. <...> Мы пересматриваем количество Challenger 3, которые мы строим, чтобы обеспечить достаточный парк британской армии для удовлетворения потребностей обороны», — рассказал представитель ведомства.

Читайте на РБК Pro
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
Цены на газ в Европе упали до минимумов. Что будет дальше
Курс рубля: куда все движется и как происходящее объясняет наука
«Мое тело отказалось от меня»: как рестлер Халк Хоган спас свое здоровье

Challenger 2 — основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems в 1994 году. Он оснащен 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-миллиметровыми пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км. Challenger 2 является одним из наиболее тяжелых западных танков, его масса — почти 75 т.

Лондон объявил о решении поставить на Украину танки Challenger 2 и бронетранспортеры Bulldog (FV432) в середине января. Премьер Великобритании Риши Сунак уточнил, что всего будет передано 14 танков. В марте на тот момент украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что количество обещанных танков увеличилось до 28.

В мае глава британского Минобороны Бен Уоллес подтвердил, что обещанные танки прибыли на Украину. По его словам, украинские военные положительно оценили их работу.

В Кремле раскритиковали передачу танков Украине от Великобритании. «Эти танки горят и будут гореть, так же как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Великобритания Минобороны Великобритании Challenger танки
Материалы по теме
Украинские военные завершили обучение на Challenger 2 в Британии
Политика
Великобритания не исключила замену поврежденных в бою танков Challenger 2
Политика
Украина получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter