Британия утилизировала более 40 танков Challenger вместо передачи Украине

Британия утилизировала 43 танка Challenger 2, а еще 75 машин, которые могли бы быть переданы Украине, отправила на долгосрочное хранение, пишет The Times. Лондон в то же время работает над модернизацией оставшихся танков

Власти Великобритании утилизировали 43 танка Challenger 2, сочтя, что они не подлежат «какому-либо экономическому восстановлению», сообщает The Times, ссылаясь на данные, полученные в рамках Свободы раскрытия информации.

Утилизация прошла в период с 2010 по 2014 год, затраты британского Минобороны составили £4,3 млн. Газета отмечает, что британское правительство планирует сократить численность армии до 73 тыс. человек, что является наименьшим показателем со времен войны с Наполеоном.

Первоначально Лондон закупил 386 Challenger 2 в середине 1990-х годов, 40 из них были утилизированы до 2010 года. Теперь Минобороны Британии планирует сократить их число до 148, при этом танки будут модернизированы до стандарта Challenger 3.

Еще 75 машин, которые, по словам председателя специального комитета по обороне Тобиаса Эллвуда, должны быть отправлены Украине, были помещены на долгосрочное хранение. Эллвуд отметил, что реальное число исправных танков на вооружении Великобритании может ограничиваться одним полком в 44 машины.

Как сказал военный аналитик, командовавший Challenger 2, Джастин Крамп, многие из утилизированных машин были наименее используемыми и на момент принятия решения об утилизации долгое время находились на хранении. По его словам, одной из причин этого решения стало то, что хранение танков в Великобритании является дорогостоящим, а на тот момент считалось, что крупномасштабные сухопутные конфликты в Европе ушли в прошлое.

Представитель британского Минобороны заявил, что передача Украине вооружения, находящегося на долгосрочном хранении, «не так эффективно помогает» Киеву. Он подчеркнул, что конфликт на Украине усилил важность поддержания боевой техники в надлежащей готовности. «Challenger 3 станет самым смертоносным, защищенным и подключенным танком в Европе. <...> Мы пересматриваем количество Challenger 3, которые мы строим, чтобы обеспечить достаточный парк британской армии для удовлетворения потребностей обороны», — рассказал представитель ведомства.

Challenger 2 — основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems в 1994 году. Он оснащен 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-миллиметровыми пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км. Challenger 2 является одним из наиболее тяжелых западных танков, его масса — почти 75 т.

Лондон объявил о решении поставить на Украину танки Challenger 2 и бронетранспортеры Bulldog (FV432) в середине января. Премьер Великобритании Риши Сунак уточнил, что всего будет передано 14 танков. В марте на тот момент украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что количество обещанных танков увеличилось до 28.

В мае глава британского Минобороны Бен Уоллес подтвердил, что обещанные танки прибыли на Украину. По его словам, украинские военные положительно оценили их работу.

В Кремле раскритиковали передачу танков Украине от Великобритании. «Эти танки горят и будут гореть, так же как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.