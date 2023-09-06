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Суд во Франции отказал Ассанжу в политическом убежище

Суд во Франции отказал Ассанжу в политическом убежище

Запрос на предоставление разрешения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать прошение об убежище во Франции из британской тюрьмы был отклонен во вторник судом коммуны Кретей. Об этом пишет газета Liberation.

Суд отклонил запрос Ассанжа на основании того, что согласно французскому законодательству запрашивающий должен находится во Франции или на территории одной из стран ЕС.

Обращение о предоставлении Ассанжу беженства французским властям направила ассоциация Robin des Lois. В ассоциации сообщили, что они не намерены подавать апелляцию, но призывают главу Минюста Франции Эрика Дюпона-Моретти, бывшего адвоката Ассанжа, содействовать решению этого вопроса.

В США Джулиана Ассанжа обвиняют в публикации секретных сведений о войнах в Ираке и Афганистане. Ему грозит пожизненное заключение. Обвинение против него было выдвинуто после того, как в 2010 и 2011 годах на сайте WikiLeaks были опубликованы сотни тысяч документов, в том числе о гибели более 65 тыс. мирных жителей в Ираке.

С 2012 по 2019 год Ассанж укрывался в эквадорском посольстве в Лондоне, однако позднее Эквадор отказал ему в убежище — с тех пор он находится в британской тюрьме.

В конце апреля 2022 года британский суд постановил экстрадировать Ассанжа в США. В середине июня глава МВД Прити Пател одобрила высылку основателя WikiLeaks.

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Защита Джулиана Ассанжа подала апелляцию на решение о его экстрадиции в США в Верховный суд Великобритании и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Теги
Джулиан Ассанж Франция политическое убежище
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