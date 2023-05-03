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Кеннеди обещал помиловать Ассанджа в случае избрания президентом США

Роберт Кеннеди обещал помиловать Ассанджа после избрания на пост президента США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди обещал в случае своей победы помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Я прощу отважных правдолюбцев, таких как Джулиан Ассанж, и расследую коррупцию и преступления, которые они разоблачили», — написал Кеннеди.

Он обвинил действующие власти США в аресте журналистов и сравнил это с борьбой с диссидентством в Советском Союзе.

Ассанжа, которому в Соединенных Штатах грозит 175 лет заключения по 18 статьям, британский суд в конце апреля 2022 года разрешил экстрадировать в США. Его защита оспорила это решение в ЕСПЧ. По версии американского обвинения, Ассанж незаконно помог аналитику американской разведки Челси (Брэдли) Мэннинг украсть секретные дипломатические и военные файлы, которые были опубликованы на WikiLeaks. Адвокаты Ассанжа утверждают, что их подзащитный действовал как журналист и имел право опубликовать документы, разоблачающие военные преступления США в Ираке и Афганистане.

Теги
Кеннеди США Джулиан Ассанж помилование свобода слова
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