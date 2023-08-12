В Петербурге арестовали иностранца за попытку поджечь военкомат

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 24-летнего Давронбека Юлдошева за попытку поджога военкомата. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 (покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, Юлдошев, «действуя совместно с неустановленными лицами», ночью 10 августа бросил бутылку с горючим содержимым к зданию военкомата. При этом ему не дали осуществить поджог, «так как его преступная деятельность была пресечена, а он задержан».

Как сообщала «Фонтанка», Юлдошев — гражданин Узбекистана, который приехал в Россию в марте. В рюкзаке у него нашли пластиковую бутылку с желтой жидкостью, которая пахла бензином. Мужчина не смог объяснить, что делал у военкомата.

В конце июля и начале августа в России зафиксировали по меньшей мере 16 попыток поджечь военкоматы в разных регионах: Московской, Челябинской и Саратовской областях, Татарстане, Башкирии, Адыгее и других.

В связи с этим Росгвардия усилила охрану зданий военкоматов. Рядом с ними разместили группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.