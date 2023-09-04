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Богомаз сообщил об обстреле Белой Березки в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские военные обстреляли поселок Белая Березка Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет», — написал он. По словам губернатора, повреждено административное здание. На месте обстрела работают оперативные и экстренные службы.

Белая Березка — поселок городского типа в Трубчевском районе на юге Брянской области, граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. По данным на 2021 год, в поселке живут 5,8 тыс. человек.

В последний раз ВСУ обстреляли поселок 2 сентября — тогда были частично разрушены семь жилых домовладений, пострадавших не было.

Это пятая атака на регион за 4 сентября. Утром Богомаз сообщил об обстреле села Подывотье. Тогда было нарушено энергоснабжение, частично повреждены административное здание и хозяйственная постройка. Позже ВСУ обстреляли село Зёрново — в результате женщина получила ранения, также были повреждены жилой дом и система электроснабжения.

Вечером беспилотник атаковал Клинцевскую ТЭЦ — она отапливает жилые дома, социальные объекты и предприятия. Также силы РЭБ подавили дрон в Выгоничском районе — он упал в поле.

После начала военной операции власти приграничных регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников и обстрелах.

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Богомаз сообщил об обстреле Белой Березки в Брянской области
Богомаз сообщил об обстреле Белой Березки в Брянской области

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Александр Богомаз Брянск обстрел
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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