Богомаз сообщил об атаке дронов на Клинцовскую ТЭЦ

Клинцовская ТЭЦ (Фото: bryanskobl.ru)

В Брянской области беспилотник атаковал Клинцовскую ТЭЦ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Украинскими террористами совершена атака на инфраструктурный объект Клинцовская ТЭЦ. Беспилотный летательный аппарат подавлен силами РЭБ», — написал Богомаз.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Клинцовская ТЭЦ расположена в городе Клинцы в Брянской области. Она отапливает жилые дома, социальные объекты и предприятия.

Это третья атака на регион за сутки. Утром 4 сентября Богомаз сообщил об обстреле села Подывотье. В результате нарушено энергоснабжение, частично повреждены административное здание и хозпостройка. Позже ВСУ обстреляли село Зёрново — тогда была ранена женщина, повреждены жилой дом и система электроснабжения.

Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями Украины. Регион с начала специальной военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов. В области действует повышенный уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

Так, 2 сентября в регионе обстреляли поселок Климово и село Курковичи, был частично поврежден жилой дом. Позже под обстрел попал поселок Белая Березка — были частично разрушены семь домовладений. 31 августа над регионом сбили три беспилотника самолетного типа. О пострадавших не сообщалось.

