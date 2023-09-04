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Брянский губернатор сообщил о ранении женщины при обстреле села Зёрново

Губернатор Богомаз: при обстреле села Зёрново была ранена женщина
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Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

При обстреле села Зёрново в Брянской области была ранена местная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«ВСУ обстреляли село Зёрново Суземского района. В результате обстрела жительница села получила легкое ранение», — написал он.

По словам главы региона, врачи оказали ей медицинскую помощь.

Кроме того, повреждения получили один жилой дом и система электроснабжения.

Утром 4 сентября Богомаз сообщил, что в селе Подывотье Севского района после обстрела было нарушено энергоснабжение.

Взрывы повредили административное здание и хозпостройку, уточнил он.
Подывотье находится в 170 км от Брянска и в 2 км от Сумской области Украины.

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Александр Богомаз Брянская область обстрел ранение
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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