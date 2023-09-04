Брянский губернатор сообщил о ранении женщины при обстреле села Зёрново
Губернатор Богомаз: при обстреле села Зёрново была ранена женщина
При обстреле села Зёрново в Брянской области была ранена местная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«ВСУ обстреляли село Зёрново Суземского района. В результате обстрела жительница села получила легкое ранение», — написал он.
По словам главы региона, врачи оказали ей медицинскую помощь.
Кроме того, повреждения получили один жилой дом и система электроснабжения.
Утром 4 сентября Богомаз сообщил, что в селе Подывотье Севского района после обстрела было нарушено энергоснабжение.
Взрывы повредили административное здание и хозпостройку, уточнил он.
Подывотье находится в 170 км от Брянска и в 2 км от Сумской области Украины.