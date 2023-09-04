branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
«Аэрофлот» сообщил о ₽2,4 млрд операционной прибыли во втором квартале Новая экономика, 10:57
Еще один топ-менеджер Binance ушел в отставку Крипто, 10:57
Как эксперты ФЦК помогают отечественным компаниям РБК+, 10:56
Точно в цель: как технологии изменили инструменты таргетирования рекламы Тренды, 10:56
Инвестиции в навыки и человеческий капитал: что такое поисковые фонды Инвестиции, 10:56
Почти 40 звезд пришли на рекордный по ценам на билеты матч Месси Спорт, 10:50
Богомаз сообщил об отключении света в брянском селе после обстрела Политика, 10:45
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Где и как отдыхать с семьей в Москве: экскурсии, парки, мастер-классы РБК Life, 10:38
Визуальная эстетика: десять красивых отелей в России РБК Стиль и МТС Travel, 10:38
Как улучшить клиентский опыт с помощью искусственного интеллекта Pro, 10:36
ФСБ и МВД задержали изготовителя бомб для украинских диверсантов Политика, 10:29
Глава Минобороны Украины Резников подал в Раду заявление об отставке Политика, 10:24
Milliyet узнала о предложении Эрдогана Путину по Украине Политика, 10:10
Акции «Самолета» могут войти в индексы MOEX и РТС. Какого роста ждать Pro, 10:08
Военная операция на Украине ,  
0 

Богомаз сообщил об отключении света в брянском селе после обстрела

Богомаз: в брянском селе Подывотье после обстрела нарушено энергоснабжение
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Подывотье Севского района в Брянской области попало под обстрел со стороны Украины, в нем нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены административное здание и хозпостройка, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Подывотье находится в 170 км от Брянска и в 2 км от Сумской области Украины.

2 сентября Богомаз заявил, что под обстрел попал поселок Климово и село Курковичи Стародубского муниципального округа, в результате повреждения получил один жилой дом. Климовский район находится на юго-западе Брянской области и граничит с Черниговской областью Украины.

После начала военной операции на Украине власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах.

Теги
Брянская область обстрел Александр Богомаз Украина
Материалы по теме
Украинские власти сообщили о последствиях ночных ударов в двух областях
Политика
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области
Политика
Богомаз сообщил об обстреле Белой Березки в Брянской области
Политика