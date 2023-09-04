Богомаз: в брянском селе Подывотье после обстрела нарушено энергоснабжение

Богомаз сообщил об отключении света в брянском селе после обстрела

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Село Подывотье Севского района в Брянской области попало под обстрел со стороны Украины, в нем нарушено энергоснабжение, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены административное здание и хозпостройка, оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Подывотье находится в 170 км от Брянска и в 2 км от Сумской области Украины.

2 сентября Богомаз заявил, что под обстрел попал поселок Климово и село Курковичи Стародубского муниципального округа, в результате повреждения получил один жилой дом. Климовский район находится на юго-западе Брянской области и граничит с Черниговской областью Украины.

После начала военной операции на Украине власти Брянской области регулярно сообщают об обстрелах.