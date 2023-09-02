Богомаз сообщил об обстреле Белой Березки в Брянской области

Фото: Google Maps

Украинские военные обстреляли поселок Белая Березка Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет», — написал он. Частично разрушены семь жилых домовладений. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Белая Березка — поселок городского типа в Трубчевском районе на юге Брянской области, граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. По данным на 2021 год, в поселке живут 5,8 тыс. человек.

Утром губернатор сообщал об обстреле поселка Климово и села Курковичи. Тогда был поврежден жилой дом, о пострадавших не сообщалось.

В последний раз об обстреле села Белая Березка Богомаз сообщал 24 августа. Тогда при обстреле никто не пострадал. В поселке было нарушено энергоснабжение.

Регион также регулярно подергается атакам беспилотников. Так, за 31 августа в области сбили шесть дронов, за 30-е число — когда произошла крупнейшая атака БПЛА на российские регионы — около десяти.

Кроме того, 30 августа ФСБ ликвидировала в регионе украинскую диверсионную группу, которая готовила теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры региона. Двоих ее участников убили, пятерых задержали.