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Дочь Кадырова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Дочь главы Чечни Кадырова Айшат наградили медалью «За заслуги перед Отечеством»
Дочь Рамзана Кадырова Айшат наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за «многолетнюю плодотворную творческую деятельность»
Айшат Кадырова
Айшат Кадырова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, которая руководит министерством культуры республики, наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства присудил награду Кадыровой за вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за «многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

Родственники Кадырова регулярно получают награды. Так, в июле племянника Кадырова Хамзата, который занимает пост советника-помощника главы Чечни, наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

В начале августа мать Кадырова Аймани, которая возглавляет гуманитарный фонд им. Героя России Ахмата Кадырова, получила орден Почета за активную общественную деятельность».

Айшат Кадыровой 25 лет. В сентябре 2020-го глава Чечни назначил дочь замминистра культуры, чуть больше чем через год она возглавила министерство.

В декабре 2021 года Айшат наградили медалью «За защиту прав человека». Девушка получила награду за вклад «в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни» республики, «сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа». Глава государства также отметил высокий профессионализм Айшат и ее заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью. Позже дочери Кадырова присвоили звание «Заслуженный работник культуры Чечни».

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Теги
София Шошина
Владимир Путин «За заслуги перед Отечеством» Айшат Кадырова награда
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