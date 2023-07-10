Путин наградил орденами Проханова и племянника Кадырова
Президент Владимир Путин подписал указ о государственных наградах. Документ опубликован на портале правовой информации.
Писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов удостоен ордена Александра Невского «за активную общественную деятельность».
Проханову 85 лет. Он автор многочисленных рассказов и серии романов «Семикнижие» (книга «Господин Гексоген» в 2002 году была удостоена премии «Национальный бестселлер»), регулярно выпускает колонки в издании «Завтра», где он является главным редактором, неоднократно участвовал в политических ток-шоу на российском телевидении.
Племянник Рамзана Кадырова (занимает пост советника-помощника главы Чечни) Хамзат Кадыров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Хамзату Кадырову 26 лет. Он племянник главы Чечни и весной стал его советником по силовому блоку. С 2020 года Хамзат Кадыров был министром спорта Чечни, а в феврале 2023 года его назначили вице-премьером республиканского правительства.
Рамзан Кадыров объяснял назначение родственников на руководящие посты тем, что они хорошо проявляют себя на предыдущей работе.
У самого главы Чечни тоже есть государственные награды, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, орден Мужества, орден Александра Невского и другие. В 2004 году он был удостоен звания Герой России.
Орденом Александра Невского также награжден первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов с формулировку «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».
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