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Путин вручил матери Кадырова Орден Почета

Путин в Кремле вручил награды военным, Владимиру Винокуру и матери Кадырова

Путин вручил матери Кадырова Орден Почета
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Владимир Путин провел в Кремле церемонию вручения государственных наград и почетных званий. Среди прочих Орденом Почета была награждена президент Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, мать главы Чечни.

Указ о награждении был подписан еще в прошлом году. Награду Аймани Кадырова получила «за активную общественную деятельность». «Я очень рад и безмерно признателен Владимиру Владимировичу за высокую оценку проводимой МАМОЙ благотворительной деятельности», — комментировал награду Рамзан Кадыров.

Среди других награжденных сегодня в Кремле — участники специальной военной операции на Украине, лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов («За заслуги перед отечеством» II степени), артист Владимир Винокур («За заслуги перед отечеством» I степени).

Материал дополняется.

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Владимир Путин госнаграды орден Почета
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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