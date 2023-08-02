Путин вручил матери Кадырова Орден Почета

Путин в Кремле вручил награды военным, Владимиру Винокуру и матери Кадырова

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Владимир Путин провел в Кремле церемонию вручения государственных наград и почетных званий. Среди прочих Орденом Почета была награждена президент Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, мать главы Чечни.

Указ о награждении был подписан еще в прошлом году. Награду Аймани Кадырова получила «за активную общественную деятельность». «Я очень рад и безмерно признателен Владимиру Владимировичу за высокую оценку проводимой МАМОЙ благотворительной деятельности», — комментировал награду Рамзан Кадыров.

Среди других награжденных сегодня в Кремле — участники специальной военной операции на Украине, лидер партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов («За заслуги перед отечеством» II степени), артист Владимир Винокур («За заслуги перед отечеством» I степени).

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