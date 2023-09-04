Хренин списал нарушение границы на плохую подготовку польских летчиков

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Нарушение польским военным вертолетом Ми-24 границы Белоруссии связано с низкой подготовкой летчиков, заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин, передает БелТА.

По словам министра, в Белоруссии отслеживали польский вертолет и знали, что он летит с целью патрулирования государственной границы. Однако «недостаточная подготовка» не позволила точно пройти «по ленточке границы».

Хренин подчеркнул, что инцидент не рассматривают как провокацию. «Просто говорим: готовьте своих летчиков так, чтобы они были профессионалами», — сказал министр.

Погранкомитет Белоруссии 1 сентября 2023 года заявил, что вертолет Польши пересек белорусскую границу в Берестовицком районе Гродненской области. По данным ведомства, Ми-24 залетел на территорию республики на 1,2 км и вернулся обратно.

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский опроверг нарушение границы. Он призвал относиться к заявлениями белорусских служб с «большой осторожностью» и назвал их возможной провокацией.

В начале августа 2023 года Варшава обвинила Минск в нарушении границы двумя вертолетами на сверхмалой высоте. Аналитики SluzbyiObywatel писали, что Ми-24 и Ми-8 пролетели вглубь польской территории на 5 км. Варшава назвала это попыткой эскалации конфликта и нарастила военный контингент у границы. Минск ответил на обвинения Польши фразой «одна бабка сказала» и отверг их.