branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
В Турции упал метеорит Общество, 01:25
Польша обвинила Минск в провокации из-за заявления о нарушении границы Политика, 01:09
В Израиле рассмотрят вопрос о депортациях из-за беспорядков беженцев Политика, 00:46
Рублев вышел в четвертый круг US Open Спорт, 00:18
Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа Политика, 00:12
На МКАД произошла разгерметизация емкости с пропаном на заправке Общество, 00:06
«Меня убили бы за это». «Челси» побил рекорд по тратам на трансферы Спорт, 00:01
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Шольц получил травму во время занятий спортом Политика, 02 сен, 23:34
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 02 сен, 23:11
Арестованный бизнесмен Коломойский не будет вносить залог Политика, 02 сен, 22:58
Минобороны рассказало о порядке предоставления отпусков мобилизованным Политика, 02 сен, 22:51
Нобелевский комитет отреагировал на признание Муратова иноагентом Политика, 02 сен, 22:29
Индийские ученые переведут луноход «Прагьян» в спящий режим Технологии и медиа, 02 сен, 22:23
«Спартак» уступил «Краснодару» и продлил серию без побед в РПЛ Спорт, 02 сен, 22:02
Политика ,  
0 

Польша обвинила Минск в провокации из-за заявления о нарушении границы

МВД Польши назвал провокацией обвинения Белоруссии в нарушении границы польским вертолетом
Варшава отвергает обвинения Минска в нарушении воздушного пространства республики. В Польше призвали к «тщательному мониторингу» событий в Белоруссии на фоне идущих там учений ОДКБ
Мариуш Каминьский
Мариуш Каминьский (Фото: Leszek Szymański / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Выдвинутые Минском обвинения в том, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил воздушное пространство Белоруссии — это провокация, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

«Время от времени мы сталкиваемся с провокациями различного рода со стороны режима [президента Белоруссии Александра Лукашенко]», — сказал министр (цитата по PAP).

Заявление Минска свидетельствует о его напряженных отношениях с Варшавой, считает Каминский. Они обострились летом, когда бойцам ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа разрешили выехать в Белоруссию. Основатель ЧВК Евгений Пригожин разбился в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа, но в Варшаве считают, что группа все равно представляет угрозу.

«Это попытка ответить на наш очень резкий протест — на политико-дипломатическом уровне, в контексте вторжения белорусских вертолетов в наше пространство», — уверен Каминский. Министр имеет в виду инцидент в районе села Беловежа, который находится между белорусским Брестом и польским Белостоком. Тогда, по данным Варшавы, два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. Министерство вызвало посла Белоруссии, ему выразили протест. Минск назвал обвинения надуманными и посчитал их предлогом для наращивания польского военного контингента у границы.

Каминьский считает, что ситуация требует «очень глубокого мониторинга» событий в Белоруссии. Он напомнил, что сейчас в республике проходят учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство». Маневры. которые продлятся до 6 сентября, открылись в Бресте, недалеко от границы с Польшей.

1 сентября власти Белоруссии заявили, что польский Ми-24 пересек государственную границу в Берестовицком районе Гродненской области, залетел на глубину до 1,2 км, а потом вернулся обратно. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши и потребовал разъяснений. Варшава отрицает обвинения.

Читайте на РБК Pro
Директор выписал себе премию: где проходят границы дозволенного
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Как россиянам получить «золотую визу» Португалии до закрытия программы
Девять способов снять боль после тренировки
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Польша Белоруссия нарушение границы вертолеты ОДКБ
Материалы по теме
В Варшаве заявили, что польский вертолет не нарушал границы Белоруссии
Политика
В Польше опровергли нарушение вертолетом границы с Белоруссией
Политика
Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на $12 млрд
Политика