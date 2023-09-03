Польша обвинила Минск в провокации из-за заявления о нарушении границы

Варшава отвергает обвинения Минска в нарушении воздушного пространства республики. В Польше призвали к «тщательному мониторингу» событий в Белоруссии на фоне идущих там учений ОДКБ

Мариуш Каминьский (Фото: Leszek Szymański / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Выдвинутые Минском обвинения в том, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил воздушное пространство Белоруссии — это провокация, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

«Время от времени мы сталкиваемся с провокациями различного рода со стороны режима [президента Белоруссии Александра Лукашенко]», — сказал министр (цитата по PAP).

Заявление Минска свидетельствует о его напряженных отношениях с Варшавой, считает Каминский. Они обострились летом, когда бойцам ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа разрешили выехать в Белоруссию. Основатель ЧВК Евгений Пригожин разбился в авиакатастрофе в Тверской области 23 августа, но в Варшаве считают, что группа все равно представляет угрозу.

«Это попытка ответить на наш очень резкий протест — на политико-дипломатическом уровне, в контексте вторжения белорусских вертолетов в наше пространство», — уверен Каминский. Министр имеет в виду инцидент в районе села Беловежа, который находится между белорусским Брестом и польским Белостоком. Тогда, по данным Варшавы, два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. Министерство вызвало посла Белоруссии, ему выразили протест. Минск назвал обвинения надуманными и посчитал их предлогом для наращивания польского военного контингента у границы.

Каминьский считает, что ситуация требует «очень глубокого мониторинга» событий в Белоруссии. Он напомнил, что сейчас в республике проходят учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство». Маневры. которые продлятся до 6 сентября, открылись в Бресте, недалеко от границы с Польшей.

1 сентября власти Белоруссии заявили, что польский Ми-24 пересек государственную границу в Берестовицком районе Гродненской области, залетел на глубину до 1,2 км, а потом вернулся обратно. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши и потребовал разъяснений. Варшава отрицает обвинения.