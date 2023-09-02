branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
WP связала заброшенные поля с крупными пожарами на Гавайях Общество, 16:19
Минобороны сообщило о четвертом за день дроне в Белгородской области Политика, 16:17
Хабиб на примере ящика помидоров объяснил успех «клана Нурмагомедовых» Спорт, 16:01
Тюлень напал на людей на пляже в Азербайджане. Видео Общество, 15:56
В Волгограде заменили учителя в классе, где дети не говорят по-русски Общество, 15:44
Подъемная сила: как в России готовят специалистов по беспилотникам Тренды, 15:42
Точно в цель: как технологии изменили инструменты таргетирования рекламы Тренды, 15:32
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Беженцы из Эритреи устроили беспорядки в Тель-Авиве Политика, 15:30
Проекты вне времени: каким будет новый дом в Крестовоздвиженском переулке РБК Недвижимость, 15:22
Как прошел Международный железнодорожный салон «PRO//Движение.Экспо» Новая экономика, 15:20
Athletic узнал об особых правилах для Месси в MLS Спорт, 15:08
Как топливные бонусы автомобилистов помогают решать социальные проблемы Тренды, 15:05
«Урал» проиграл второй матч в РПЛ подряд Спорт, 15:00
В Варшаве заявили, что польский вертолет не нарушал границы Белоруссии Политика, 14:59
Политика ,  
0 

В Варшаве заявили, что польский вертолет не нарушал границы Белоруссии

Павел Яблонский: польский вертолет Ми-24 не нарушал границы Белоруссии

В Варшаве заявили, что польский вертолет не нарушал границы Белоруссии
Video

Польский вертолет Ми-24 не нарушал границу Белоруссии, заявил замглавы МИД страны Павел Яблонский, передает Polsat News.

Накануне пограничный комитет Белоруссии обвинил Польшу в нарушении границ. По версии ведомства, Ми-24 пересек границу на минимальной высоте, затем пролетел 1,2 км вглубь белорусской территории и вернулся обратно.

«Мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб нужно относиться с большой осторожностью», — сказал Яблонский. Заявления Минска могут быть провокацией, добавил он.

Отношения между Минском и Варшавой обострились летом, когда бойцам ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа разрешили выехать в Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко заявлял, что командиры частной военной компании смогут поделиться опытом с белорусскими военными. Уже состоялось несколько совместных учений.

В Тверской области 23 августа произошло крушение бизнес-джета основателя «Вагнера» Пригожина. Он и командир ЧВК Дмитрий Уткин погибли. Однако Польша заявила, что «Вагнер» представляет угрозу, несмотря на гибель руководства.

Читайте на РБК Pro
ЦБ Турции поднял ставку до 25%: что будет с лирой и экономикой страны
«Спрос в 4–5 раз превышает предложение». Что будет с рынком IPO в России
Новые правила маркировки интернет-рекламы. Как не получить штраф
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно

Лукашенко, отвечая властям соседних стран, заявил, что пока на территории Польши и стран Балтии будут находиться иностранные военнослужащие, бойцы ЧВК «Вагнер» не покинут территорию Белоруссии.

Теги
Польша Белоруссия вертолеты границы
Материалы по теме
В Варшаве заявили о попытке ЧВК «Вагнер» перейти польскую границу
Политика
Минск фразой «одна бабка сказала» ответил на данные Варшавы о вертолетах
Политика
Лукашенко назвал условие вывода ЧВК «Вагнер» из Белоруссии
Политика