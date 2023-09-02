В Варшаве заявили, что польский вертолет не нарушал границы Белоруссии

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Польский вертолет Ми-24 не нарушал границу Белоруссии, заявил замглавы МИД страны Павел Яблонский, передает Polsat News.

Накануне пограничный комитет Белоруссии обвинил Польшу в нарушении границ. По версии ведомства, Ми-24 пересек границу на минимальной высоте, затем пролетел 1,2 км вглубь белорусской территории и вернулся обратно.

«Мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб нужно относиться с большой осторожностью», — сказал Яблонский. Заявления Минска могут быть провокацией, добавил он.

Отношения между Минском и Варшавой обострились летом, когда бойцам ЧВК «Вагнер» после попытки мятежа разрешили выехать в Белоруссию. Президент страны Александр Лукашенко заявлял, что командиры частной военной компании смогут поделиться опытом с белорусскими военными. Уже состоялось несколько совместных учений.

В Тверской области 23 августа произошло крушение бизнес-джета основателя «Вагнера» Пригожина. Он и командир ЧВК Дмитрий Уткин погибли. Однако Польша заявила, что «Вагнер» представляет угрозу, несмотря на гибель руководства.

Лукашенко, отвечая властям соседних стран, заявил, что пока на территории Польши и стран Балтии будут находиться иностранные военнослужащие, бойцы ЧВК «Вагнер» не покинут территорию Белоруссии.