В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана. Видео
Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Сочи, РБК ведет трансляцию.
Путин во вступительном слове сказал, что Россия надеется на завершение переговоров по созданию газового хаба в Турции в ближайшее время. Он добавил, что стороны «продвинулись» в этом вопросе.
«Знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу», — отметил Путин. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что переговоры с Путиным по поводу инициативы по вывозу зерна из Украины станут значимыми для мира и стран Африки.
Кремль ранее заявил, что лидеры на переговорах обсудят двустороннее сотрудничество, а также «актуальную международную проблематику». Milliyet сообщила, что Эрдоган намерен предложить свое посредничество в переговорах по Украине, обсудить возобновление зерновой сделки, поставки газа в Европу через Турцию, сотрудничество в борьбе с терроризмом в Сирии. ТАСС писал, что речь пойдет о поставках российского зерна через Турцию в Африку при финансовой поддержке Катара (этот вариант Москва рассматривает как альтернативу зерновой сделке). По информации A Haber, будет затронута и тема обмена пленными Россией и Украиной.
В июле Эрдоган заявил, что готовится визит Путина в Турцию, однако позднее, в конце августа турецкие СМИ Yeni Şafak и NTV написали, что турецкий президент сам приедет в Россию.