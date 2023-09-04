СК начал проверку из-за нападения стаи собак на ребенка в Екатеринбурге

СК начал проверку после нападения стаи собак на ребенка в Екатеринбурге

Фото: Piotr Velixar / Shutterstock

Следственный комитет Екатеринбурга начал процессуальную проверку по факту нападения бродячих собак на ребенка в микрорайоне Семь ключей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В рамках проверочных мероприятий принимаются меры к установлению всех обстоятельств случившегося, указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка», — уточнили в СК.

Ранее портал «E1» сообщил, что в Семи ключах стая бездомных собак напала на маленькую девочку.

По словам местных жителей, стая нападает на взрослых и детей, ловит и убивает домашних животных, которых выводят на прогулку. «На улице Решетской десятилетняя девочка гуляла с подругой — к ней точно так же подбежали псы и начали покусывать», — рассказала порталу жительница Екатеринбурга Анна.

28 августа стая бродячих собак напала на ребенка на берегу моря в микрорайоне Рудкторный в Махачкале. Мальчик спасся от псов, убежав в морскую воду. Прокуратура начала проверку.

Весной группа депутатов во главе с председателем комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным внесла законопроект, наделяющий регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными, в том числе допуская возможность усыплять их. В конце июля президент Владимир Путин подписал его.