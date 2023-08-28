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В Махачкале отбивавшегося от стаи собак мальчика положили в больницу

В Махачкале ребенка госпитализировали с укусом и ссадинами после нападения стаи собак
Фото: Anon pongruengkiat / Shutterstock
Фото: Anon pongruengkiat / Shutterstock

Мальчика, пострадавшего от нападения стаи бродячих собак в Махачкале, госпитализировали с укусом и ссадинами, сообщила местная администрация в телеграм-канале. Ребенок, по данным властей, забежал в море, спасаясь от животных.

Нападение произошло в микрорайоне Редукторный на побережье Каспийского моря. «По первичной информации, ребенок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины», — сказано в сообщении.

Как сообщили в организации МУП «Питомец», которая занимается отловом, стерилизацией и вакцинацией бродячих собак, неподалеку от места нападения на ребенка волонтеры организовали локацию для временной передержки собак. Местные жители регулярно вызывают туда спецбригады для отлова животных, добавили в организации.

Специалисты выехали на место, где произошло нападение, для отлова собак. Администрация города заверила, что взяла ситуацию на контроль.

О нападении стаи собак на ребенка в микрорайоне Редукторный ранее сообщила прокуратура Дагестана. На кадрах из соцсетей, которые показало ведомство, было видно, как мальчик убегает от стаи собак и заходит в морскую воду, чтобы спастись. Ведомство начало проверку по факту произошедшего. Так же поступил Следственный комитет.

Теги
Махачкала бродячие собаки нападение животных госпитализация
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