Путин подписал закон о запрете самовыгула животных вне отведенных мест

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Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий запрет на самовыгул домашних животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, теперь исключается «возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула».

Предыдущая редакция закона включала в себя конкретный перечень мест, где нельзя отпускать питомцев: на детских и спортивных площадках, в лифтах и местах общего пользования домов, во дворах и на пешеходных переходах.

Законопроект был внесен весной группой депутатов во главе с председателем комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным на фоне ряда нападений бездомных собак на людей. Он вызвал резкую критику зоозащитников, активистов и экспертов, а в некоторых регионах жители даже выходили на протесты против предлагаемых норм. Критики закона опасались, что после получения полномочий регионы могут начать умерщвлять бездомных животных, для того чтобы таким образом сократить их численность.

В середине июля закон был принят в Государственной думе. Поправки внесены в федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в которой прописаны требования к содержанию домашних животных.

Среди прочего законопроектом даются полномочия регионам принимать собственные законодательные акты, определяющие порядок обращения с безнадзорными животными, «если иное не установлено законодательными актами субъектов Российской Федерации».