В Махачкале стая собак напала на ребенка
Стая бродячих собак напала на ребенка на берегу моря в микрорайоне Редукторный в Махачкале. Об этом сообщила прокуратура Дагестана в своем телеграм-канале.
Мальчик спасся от собак, зайдя в морскую воду. Обстоятельства произошедшего уточняются. Прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит действия местных властей и специализированных организаций в области соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными.
Весной группа депутатов во главе с председателем комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным внесла законопроект, наделяющий регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными. Документ предполагал, что власти субъектов смогут усыплять бродячих собак.
Законопроект внесли на фоне ряда нападений бездомных собак на людей. Кобылкин привел в пример данные думского комитета по ситуации в Астраханской области, где число укусов и нападений бездомных животных растет относительно ситуации по России в целом. «Это значит, что действующая система не в полной мере защищает людей. Поэтому нужны дополнительные меры», — заключил депутат.
В конце июля президент России Владимир Путин подписал законопроект. В документе говорится, регионы получают полномочия принимать собственные законодательные акты, определяющие порядок обращения с безнадзорными животными, «если иное не установлено законодательными актами субъектов Российской Федерации».