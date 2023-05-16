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Дума приняла в 1-м чтении проект о праве регионов усыплять бродячих собак

Дума в первом чтении приняла законопроект о решениях регионов по бездомным животным
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Госдума в первом чтении поддержала законопроект, наделяющий регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными животными. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Участие в голосовании приняли 350 депутатов из 450. 310 из них поддержали законопроект, девять воздержались, 31 проголосовал против. Таким образом, документ в первом чтении поддержали 68,9% членов нижней палаты.

Законопроектом предлагается внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Авторы законопроекта — 16 депутатов Госдумы от фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и ЛДПР. Документ поддержало правительство.

Законопроект касается предоставления регионам права самостоятельно определять перечень мероприятий для обращения с бродячими животными, а также порядок их проведения. Властям предлагают определять политику в этой сфере «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона». Сейчас перечень мероприятий при обращении с бродячими животными определяется на федеральном уровне.

Решать, как поступать с животными без владельцев на территории конкретного региона, в случае необходимости будет высшее должностное лицо — губернатор, сказано в пояснительной записке.

Авторы документа считают, что поправки в законодательство помогут обеспечить безопасность и законные интересы граждан и защитить животных от незаконных действий и жестокого обращения. При этом они подчеркивают, что решения о мероприятиях должны приниматься «с учетом позиции граждан, проживающих в регионе».

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Законопроект «не отменяет существующей системы и не закрывает приюты», отмечал глава думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и один из соавторов документа Дмитрий Кобылкин. «Прежде всего [он] предусматривает наделение региональных органов власти дополнительными правами», — пояснял депутат.

Он привел в пример данные комитета по ситуации в Астраханской области, где число укусов и нападений бездомных животных растет относительно ситуации по России в целом. «Это значит, что действующая система не в полной мере защищает людей. Поэтому нужны дополнительные меры», — заключил Кобылкин.

Законопроект предполагает, что регионы смогут усыплять бродячих животных, — соавтор инициативы Николай Будуев объяснял, что поднять этот вопрос необходимо, так как в некоторых регионах участились нападения собак, а действующее законодательство не позволяет принять более жесткие меры к животным, нападающим на людей. «Мы видим, что чиновники из-за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме, но насколько они виноваты — большой вопрос», — говорил депутат.

Документ раскритиковал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он назвал законопроект «живодерским» и заявил, что его принимают «в угоду нерадивым чиновникам».

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что документ «спровоцировал массовое убийство бездомных животных». «Не все животные агрессивные. Приезжают, расстреливают, травят. Собаки на глазах жителей, детей в муках погибают в этих дворах. Это точно требует какой-то реакции», — говорил он. Подобную практику сенатор называл «дикой».

Начальник управления жилищной политики и благоустройства дворовых территорий департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Иван Кормилицын, в свою очередь, заявил, что власти Москвы не рассматривают возможность отстрела бездомных животных в случае принятия законопроекта.

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Госдума бездомные животные законопроект
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