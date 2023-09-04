Владелец «Вкусно — и точка» заявил, что «Макдоналдс» хотела вернуться в Россию

Владелец «Вкусно — и точка» заявил о плане возврата «Макдоналдс» в Россию

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» рассчитывала вернуться в Россию, если изменятся обстоятельства, когда продавала свой бизнес. Об этом заявил в интервью ТАСС владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор.

«Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится», — сказал он. Говор отметил, что, сделка по продаже активов предусматривала возможность возвращения «Макдоналдс» на российский рынок.

«Но они будут выкупать за деньги, которые я вложил. При этом есть договоренность, что я буду первым претендентом на мастер-франчайзи», — заявил бизнесмен. Предприниматель добавил, что пообещал представителям «Макдоналдс» оставить у себя контрольный пакет акций в российской сети.

"Макдоналдс" вряд ли вернется в Россию в прежнем формате, считает Говор.

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» приостановила работу в России 9 марта 2022 года, 16 мая стало известно о продаже бизнеса.

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