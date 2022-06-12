«Макдоналдс»: перерождение бренда в России

В России «Макдоналдс» проработал более 30 лет. После продажи российской сети ресторанов бизнесмену Александру Говору сеть продолжит работу под названием «Вкусно и точка». Первые рестораны открылись в Москве и области

Video

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» приостановила работу в России 9 марта, а 16 мая стало известно о продаже бизнеса.

Новым владельцем бизнеса в России стал один из франчайзи ресторанов Александр Говор. По условиям сделки, сеть ресторанов должна была сменить название и фирменный стиль «Макдоналдса».

В воскресенье, 12 июня, в Москве и Подмосковье открылись 15 ресторанов — преемников американкой сети под названием «Вкусно и точка». По слова нового владельца, 13 июня откроются еще 50 ресторанов сети, а доставка заработает через несколько дней.