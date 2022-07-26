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McDonald's списал с баланса $1,3 млрд из-за продажи бизнеса в России

McDonald's списал со своего баланса $1,3 млрд из-за продажи бизнеса в России
Решение McDonald's покинуть российский рынок обошлось ему в $1,3 млрд расходов с начала 2022 года, отчиталась компания. За сколько McDonald's продал свой бизнес в России Александру Говору, компания не раскрыла
Фото: Виталий Смольников / ТАСС
Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's отчиталась о списаниях и расходах, связанных с продажей бизнеса в России. За апрель—июнь 2022 года расходы до налогообложения, связанные со сделкой, составили $1,2 млрд, а за все первое полугодие — $1,3 млрд, следует из отчетности компании.

Выручка от продаж у McDonald's во всем мире снизилась во втором квартале этого года на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до $5,7 млрд. За полугодие выручка показала рост на 3% — до $11,4 млрд. Продажи росли в Германии и Франции, но на международный бизнес компании повлияло закрытие ресторанов в России и на Украине, указано в отчете. По итогам первого квартала этого года McDonald's сообщал, что из-за приостановки работы на российском и украинском рынках понес убытки в размере $127 млн. Большую часть из них — $100 млн — компания списала из-за нереализованных запасов продуктов, которые предполагалось утилизировать из-за временного закрытия ресторанов, еще $27 млн компания направила на оплату аренды, зарплаты сотрудникам, а также на оплату услуг поставщиков.

Российский McDonald's подал заявку на регистрацию логотипа в новом цвете
Бизнес
Фото:Мария Девахина / РИА Новости

В марте сеть ресторанов «Макдоналдс» после начала военной спецоперации на Украине приостановила работу в России и временно закрыла свои точки. В мае стало известно, что компания решила покинуть российский рынок, а рестораны продать «местному покупателю». Новым владельцем стал один из франчайзи ресторанов «Макдоналдс» в России — бизнесмен Александр Говор.

Сумма, за которую McDonald's продал свои российские активы, в отчете корпорации не раскрывается. Ранее Говор рассказывал, что американская корпорация продала ему бизнес в России за «символическую плату»: сумму сделки он не называл, ссылаясь на требование о неразглашении, но уточнял, что цена была намного ниже рыночной. При этом договор предусматривает опцион на обратный выкуп в течение 10–15 лет. По условиям сделки, сеть ресторанов должна была сменить название и фирменный стиль «Макдоналдса».

И точка. Как в Рунете встретили новое название «Макдоналдса» в России
Фотогалерея 

Первый ресторан на базе бывшего «Макдоналдса» открылся 12 июня в Москве — новая сеть получила название «Вкусно — и точка». Бывший гендиректор «Макдоналдса» в России Олег Пароев, возглавивший новую сеть, сообщал, что в меню ресторанов сохранятся прежние блюда под другими названиями: «Биг Мак» и «Макфлурри» продавать не будут, но вместо них появятся аналоги. В июле сеть «Вкусно — и точка» также предупредила, что в некоторых открывающихся заведениях до сентября не будет картофеля фри. В компании объяснили это тем, что 2021 год в России «стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри», а импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками, невозможен.

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McDonald`s Россия убытки McDonald’s
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