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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС узнал, что Су-34 впервые применил «Кинжал» на Украине

ТАСС: Су-34 впервые применил «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине
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Военная операция на Украине

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе военной операции на Украине, передает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.

«Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — заявил собеседник агентства.

Основными носителями ракет «Кинжал» являются истребители МиГ-31И. Нести такие ракеты могут бомбардировщики Ту-22М3. Оснастить ими планировали стратегические ракетоносцы Ту-160, говорил агентству источник в оборонно-промышленном комплексе.

Минобороны не сообщало об ударах «Кинжалами» с помощью Су-34 с начала спецоперации.

Россия впервые применила на Украине комплексы «Кинжал» в марте 2022 года. Тогда, по данным российского Минобороны, был уничтожен крупный подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области. В августе того же года глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что военные трижды применили ее в ходе спецоперации. С тех пор об ударах «Кинжалами» Минобороны отчитывалось еще дважды — 9 марта и 16 мая. Шойгу отмечал, что эти ракеты используют для нанесения ударов по особо важным целям.

«Кинжал» — это авиационный ракетный комплекс, который способен поражать стационарные и надводные объекты (авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты). «Кинжал» — комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Его скорость в десять раз выше скорости звука, дальность — более 2 тыс. км. Ракета способна преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны, масса боевой части — 500 кг.

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Теги
Украина спецоперация ракеты Кинжал Су-34
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