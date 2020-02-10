СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 могут оснастить гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал», проект планируется проработать до конца 2020 года, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Какие именно бомбардировщики — Ту-160 или модернизированные Ту-160М — получат «Кинжалы», собеседник агентства не уточнил.
Официального подтверждения информации пока нет.
Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года. Ее особенностями является скорость, в десять раз превышающая скорость звука, и возможность маневрировать на всей траектории полета. Ракета может поражать как объекты на суше, так и корабли.