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В курском городе с АЭС после атаки дрона произошел пожар

Губернатор Курской области: в Курчатове после атаки дрона загорелось нежилое здание
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Военная операция на Украине
Пожар произошел в городе Курчатов, где расположена Курская АЭС, после атаки украинского дрона. Там загорелось нежилое здание, пожар уже потушили, пострадавших нет, сообщил губернатор Старовойт
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В городе Курчатове Курской области загорелось нежилое здание после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Он уточнил, что пожарные потушили возгорание, пострадавших нет, на месте работают силовые структуры.

Курчатов уже несколько раз становился целью атак дронов и диверсионных групп. Так, 1 сентября город подвергся атаке двух беспилотников. В результате были повреждены административное здание и жилой дом, сообщил тогда Старовойт. Еще в середине июля в городе упал и взорвался беспилотник, повреждения фасада получил многоквартирный дом.

В Курчатове находится Курская АЭС. Она состоит из четырех энергоблоков, но сейчас функционируют три из них общей мощностью 3 тыс. МВт. На Курскую АЭС приходится более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья, она обеспечивает энергией большинство промышленных предприятий Курской области.

Из-за атак на Курчатов российская сторона обвиняла Украину в попытке «ядерного терроризма». МИД России осудил действия Киева, подчеркнув, что они могут привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Курская область Роман Старовойт Пожар беспилотники дроны
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