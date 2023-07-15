МИД обвинил Украину в ядерном терроризме после атаки дрона у Курской АЭС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:40
ФСБ заявила о предотвращении покушения неонацистов на Собчак и Симоньян Политика, 13:35
В «Зените» ответили на сообщения о проблемах Марио Фернандеса с весом Спорт, 13:29
Балицкий назвал напряженной ситуацию в Запорожье Политика, 13:20
Полиция объяснила арест игрока НХЛ Гальченюка угрозой убийства Спорт, 13:16
Что смотрит и слушает молодое поколение. Исследование РБК и «Мир», 12:57
МИД обвинил Украину в ядерном терроризме после атаки дрона у Курской АЭС Политика, 12:55
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Совете по внешней политике осудили идею превентивного ядерного удара Политика, 12:51
Минобороны обвинило зарубежные СМИ в попытке сорвать весенний призыв Политика, 12:48
В Магадане при нападении медведя погибла девушка Общество, 12:44
Бесценная бумага. Почему один судья в США повлиял на весь крипторынок Крипто, 12:30
Облигации, золото, первые убытки. Как сейчас инвестируют суверенные фонды Pro, 12:28
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 12:14
Медведев предложил отправить Джонсона в психбольницу и вспомнил Высоцкого Политика, 12:13
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД обвинил Украину в ядерном терроризме после атаки дрона у Курской АЭС

МИД — об атаке на Курчатов: украинские власти встали на путь ядерного терроризма
Дрон упал и взорвался в Курчатове ночью 14 июля, никто не пострадал, повреждения получил многоквартирный дом, сообщали власти Курской области. В Курчатове расположена Курская АЭС, уже становившаяся целью диверсий
Курская АЭС
Курская АЭС (Фото: rosenergoatom.ru)

Украинские власти встали на путь использования методов «ядерного терроризма», атаковав беспилотником город Курчатов, где вероятной целью была Курская АЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, благодаря работе ПВО критически важные объекты во время атаки дрона повреждены не были, пострадавших нет. «Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе», — сказала она.

МИД призывает международное сообщество, руководство ООН и МАГАТЭ обратить внимание на произошедшее и осудить действия Киева, сказала Захарова.

Атака беспилотника на Курчатов произошла ночью 14 июля, сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, дрон упал и взорвался, повреждения получил жилой дом. Никто не пострадал, критически важные объекты задеты не были, добавлял он.

До заявления Старовойта телеграм-каналы писали о взрыве в городе, о работе ПВО сообщал Shot. Mash со ссылкой на местных жителей утверждал, что беспилотник упал, врезавшись в дерево.

Курская АЭС состоит из четырех энергоблоков, последний из которых был запущен в декабре 1985 года. Сейчас функционируют три энергоблока общей мощностью 3 тыс. мВт. По данным «Росэнергоатома», на Курскую АЭС приходится более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья, она обеспечивает энергией большинство промышленных предприятий Курской области. 

Читайте на РБК Pro
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Новая соцсеть Threads: что значит запуск аналога Twitter
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды

МИД отмечает, что «Киев уже не в первый раз угрожает безопасности» Курской АЭС. В августе прошлого года ФСБ сообщала о трех диверсиях, в результате которых нарушился «технологический процесс функционирования» станции. Как заявляли в спецслужбе, украинские диверсионные группы устроили подрыв шести опор ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает энергией целый ряд объектов. В октябре президент Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в трех терактах в отношении станции с подрывом линий электропередачи высокого напряжения.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине МИД Курская область Курская АЭС ядерный терроризм
Материалы по теме
В Кремле оценили работу ПВО после атаки дрона рядом с Курской АЭС
Политика
МАГАТЭ не нашло мин на Запорожской АЭС
Политика
Глава МИД Германии заявила о ежедневных переговорах о мире на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter