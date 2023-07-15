МИД — об атаке на Курчатов: украинские власти встали на путь ядерного терроризма

МИД обвинил Украину в ядерном терроризме после атаки дрона у Курской АЭС

Дрон упал и взорвался в Курчатове ночью 14 июля, никто не пострадал, повреждения получил многоквартирный дом, сообщали власти Курской области. В Курчатове расположена Курская АЭС, уже становившаяся целью диверсий

Курская АЭС (Фото: rosenergoatom.ru)

Украинские власти встали на путь использования методов «ядерного терроризма», атаковав беспилотником город Курчатов, где вероятной целью была Курская АЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, благодаря работе ПВО критически важные объекты во время атаки дрона повреждены не были, пострадавших нет. «Решительно осуждаем злонамеренные планы Украины активно использовать террористические методы против российских атомных электростанций, что может привести к возникновению масштабной ядерной катастрофы в Европе», — сказала она.

МИД призывает международное сообщество, руководство ООН и МАГАТЭ обратить внимание на произошедшее и осудить действия Киева, сказала Захарова.

Атака беспилотника на Курчатов произошла ночью 14 июля, сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, дрон упал и взорвался, повреждения получил жилой дом. Никто не пострадал, критически важные объекты задеты не были, добавлял он.

До заявления Старовойта телеграм-каналы писали о взрыве в городе, о работе ПВО сообщал Shot. Mash со ссылкой на местных жителей утверждал, что беспилотник упал, врезавшись в дерево.

Курская АЭС состоит из четырех энергоблоков, последний из которых был запущен в декабре 1985 года. Сейчас функционируют три энергоблока общей мощностью 3 тыс. мВт. По данным «Росэнергоатома», на Курскую АЭС приходится более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья, она обеспечивает энергией большинство промышленных предприятий Курской области.

МИД отмечает, что «Киев уже не в первый раз угрожает безопасности» Курской АЭС. В августе прошлого года ФСБ сообщала о трех диверсиях, в результате которых нарушился «технологический процесс функционирования» станции. Как заявляли в спецслужбе, украинские диверсионные группы устроили подрыв шести опор ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает энергией целый ряд объектов. В октябре президент Владимир Путин обвинил спецслужбы Украины в трех терактах в отношении станции с подрывом линий электропередачи высокого напряжения.