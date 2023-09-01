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Старовойт сообщил об атаке дронов на город с АЭС

Губернатор Старовойт: два дрона атаковали город Курчатов
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Военная операция на Украине
Курчатов уже несколько раз становился целью атак дронов и диверсионных групп. МИД после предыдущих атак обвинял украинские власти в «ядерном терроризме»

Два беспилотника атаковали город Курчатов в Курской области, где расположена Курская АЭС. Об атаке сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются», — написал он.

Курская АЭС состоит из четырех энергоблоков, последний из которых был запущен в декабре 1985 года. Сейчас функционируют три энергоблока общей мощностью 3 тыс. МВт. На Курскую АЭС приходится более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья, она обеспечивает энергией большинство промышленных предприятий Курской области.

Это не первая атака на Курчатов. В середине июля там упал и взорвался беспилотник, повреждения фасада получил многоквартирный дом. МИД тогда обвинил Киев в попытке «ядерного терроризма». А в августе 2022 года ФСБ сообщала о трех диверсиях, в результате которых нарушился «технологический процесс функционирования» Курской АЭС. Как заявляли в спецслужбе, украинские диверсионные группы устроили подрыв шести опор ЛЭП, через которые станция снабжает энергией целый ряд объектов.

Старовойт регулярно сообщает об атаках и на другие города региона. В Курске 27 августа беспилотник врезался в многоквартирный дом. Взрывной волной выбило стекла в домах и корпусе инженерного факультета вуза на той же улице.

В ночь на 20 августа от атаки беспилотника пострадало здание железнодорожного вокзала в Курске. Тогда дрон врезался в крышу вокзала, после чего возник пожар. В момент взрыва внутри находились около 50 пассажиров, их эвакуировали. Пять человек пострадали, они получили легкие ранения от осколков стекол, сообщал Старовойт. Взрывная волна повредила пешеходный тоннель и зал ожидания.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, София Шошина
Курская АЭС Курская область беспилотники Роман Старовойт
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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