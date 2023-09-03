Полпред Трутнев: в Приморье от последствий паводка пострадали более 44 тыс. человек

В Приморье от последствий паводка пострадали более 44 тыс. человек

Эвакуация людей из затопленного Хасанского округа Приморья во Владивосток (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

В Приморье количество пострадавших от последствий паводка превысило 44 тыс. человек, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Сейчас в числе пострадавших более 44 тыс. человек. Ущерб уже сегодня главой региона оценивается в более 7 млрд руб.», — сказал он на совещании по ликвидации ЧС в Приморье, передает «Интерфакс». Трутнев также заявил о необходимости рассмотреть вопросы о предоставлении жилья, если оно признано неприспособленным для дальнейшего проживания и о выплатах пострадавшим после паводка.

В августе из-за сильных затяжных дождей и тайфуна Khanun в Приморье начались наводнения. В середине месяца местные власти ввели режим ЧС регионального уровня, а 25 августа — федерального уровня. Глава Приморского края Олег Кожемяко сообщал, что общий ущерб оценивается в ₽7 млрд.

Глава регионального гидрометцентра предупреждал, что в сентябре на Приморье вновь обрушатся сильные ливни из-за тайфуна Saola.