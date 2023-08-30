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Наводнение в Приморском крае. Фоторепортаж

В Приморье за сутки выпало больше месячной нормы осадков

Во Владивостоке за сутки выпало больше месячной нормы осадков, в селе Барабаш подтоплено около 200 домов. Сильные дожди накрыли Приморье еще с начала месяца, а 25 августа в крае ввели режим ЧС федерального характера. Последствия наводнения — в фоторепортаже РБК
Подтопленная улица во Владивостоке, 29 августа. За 29&ndash;30 августа в городе выпало 182&nbsp;мм осадков&nbsp;&mdash; 103% от месячной нормы. Больше всего в регионе пострадал Хасанский район&nbsp;&mdash; там выпало 206&nbsp;мм осадков, или 114% нормы
Фото: Максим Долбнин / ТАСС

Подтопленная улица во Владивостоке, 29 августа.

За 29–30 августа в городе выпало 182 мм осадков — 103% от месячной нормы. Больше всего в регионе пострадал Хасанский район — там выпало 206 мм осадков, или 114% нормы

Владивосток, 29 августа
Фото: Максим Долбнин / ТАСС

Владивосток, 29 августа

Городские службы Владивостока ликвидируют последствия мощного циклона, 30 августа. Режим ЧС федерального уровня в Приморье ввели еще 25 августа. Тогда власти региона заявили об ущербе от стихии на 7 млрд руб.
Фото: Муниципальный Центр Управления администрации Владивостока

Городские службы Владивостока ликвидируют последствия мощного циклона, 30 августа.

Режим ЧС федерального уровня в Приморье ввели еще 25 августа. Тогда власти региона заявили об ущербе от стихии на 7 млрд руб.

Последствия ливня во Владивостоке, 30 августа
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Последствия ливня во Владивостоке, 30 августа

Сходы грунта во Владивостоке, 29 августа. Затопления привели к перекрытию участка трассы А-370 &laquo;Уссури&raquo;, связывающей Владивосток и Хабаровск. Движение было восстановлено к шести часам вечера (11:00 мск)
Фото: Администрация Владивостока

Сходы грунта во Владивостоке, 29 августа.

Затопления привели к перекрытию участка трассы А-370 «Уссури», связывающей Владивосток и Хабаровск. Движение было восстановлено к шести часам вечера (11:00 мск)

Последствия ливней в Партизанском городском округе, 30 августа
Фото: Gaahmo / Telegram

Последствия ливней в Партизанском городском округе, 30 августа

На фото: подтопленные дома в селе Барабаш, 30 августа. Спасатели и волонтеры приступили к эвакуации жителей поселка Барабаш, где уровень воды в малых речках превысил исторические значения, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В поселке подтоплены около 200 домов, администрация готовит списки пострадавших, отметил он
Фото: ТАСС

На фото: подтопленные дома в селе Барабаш, 30 августа.

Спасатели и волонтеры приступили к эвакуации жителей поселка Барабаш, где уровень воды в малых речках превысил исторические значения, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В поселке подтоплены около 200 домов, администрация готовит списки пострадавших, отметил он

В Барабаш прибыл глава региона Олег Кожемяко (справа)
Фото: kozhemyako_oleg / VK

В Барабаш прибыл глава региона Олег Кожемяко (справа)

Из-за затопленных дорог отрезанными от сообщения остаются несколько населенных пунктов&nbsp;&mdash; Андреевка, Витязь, Рисовая Падь и другие поселки Хасанского округа. Всего в Приморье оказались отрезанными более 30 населенных пунктов
Фото: АО «Примавтодор»

Из-за затопленных дорог отрезанными от сообщения остаются несколько населенных пунктов — Андреевка, Витязь, Рисовая Падь и другие поселки Хасанского округа. Всего в Приморье оказались отрезанными более 30 населенных пунктов

Хорольский муниципальный округ, 29 августа. Для предотвращения подтопления там углубляют дренажный кювет

Хорольский муниципальный округ, 29 августа. Для предотвращения подтопления там углубляют дренажный кювет

Власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней. Пятого сентября в регионе ожидается еще один тайфун
Фото: Правительство Приморского края

Власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней. Пятого сентября в регионе ожидается еще один тайфун

Размыв дороги в районе Благодатненского моста (Хорольский район), 30 августа. В ближайшие сутки в регионе ожидают новую волну паводка.
Фото: Gaahmo / Telegram

Размыв дороги в районе Благодатненского моста (Хорольский район), 30 августа.

В ближайшие сутки в регионе ожидают новую волну паводка.

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Теги
Дарья Широкова
мультимедиа ливни Владивосток Дальний Восток Олег Кожемяко тайфун подтопление
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