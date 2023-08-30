Наводнение в Приморском крае. Фоторепортаж
Во Владивостоке за сутки выпало больше месячной нормы осадков, в селе Барабаш подтоплено около 200 домов. Сильные дожди накрыли Приморье еще с начала месяца, а 25 августа в крае ввели режим ЧС федерального характера. Последствия наводнения — в фоторепортаже РБК
Подтопленная улица во Владивостоке, 29 августа.
За 29–30 августа в городе выпало 182 мм осадков — 103% от месячной нормы. Больше всего в регионе пострадал Хасанский район — там выпало 206 мм осадков, или 114% нормы
Владивосток, 29 августа
Городские службы Владивостока ликвидируют последствия мощного циклона, 30 августа.
Режим ЧС федерального уровня в Приморье ввели еще 25 августа. Тогда власти региона заявили об ущербе от стихии на 7 млрд руб.
Последствия ливня во Владивостоке, 30 августа
Сходы грунта во Владивостоке, 29 августа.
Затопления привели к перекрытию участка трассы А-370 «Уссури», связывающей Владивосток и Хабаровск. Движение было восстановлено к шести часам вечера (11:00 мск)
Последствия ливней в Партизанском городском округе, 30 августа
На фото: подтопленные дома в селе Барабаш, 30 августа.
Спасатели и волонтеры приступили к эвакуации жителей поселка Барабаш, где уровень воды в малых речках превысил исторические значения, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В поселке подтоплены около 200 домов, администрация готовит списки пострадавших, отметил он
В Барабаш прибыл глава региона Олег Кожемяко (справа)
Хорольский муниципальный округ, 29 августа. Для предотвращения подтопления там углубляют дренажный кювет
Власти Приморского края решили перенести начало учебного года на несколько дней. Пятого сентября в регионе ожидается еще один тайфун
Размыв дороги в районе Благодатненского моста (Хорольский район), 30 августа.
В ближайшие сутки в регионе ожидают новую волну паводка.