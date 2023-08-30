Наводнение в Приморском крае. Фоторепортаж

Во Владивостоке за сутки выпало больше месячной нормы осадков, в селе Барабаш подтоплено около 200 домов. Сильные дожди накрыли Приморье еще с начала месяца, а 25 августа в крае ввели режим ЧС федерального характера. Последствия наводнения — в фоторепортаже РБК